Piazza Armerina (EN). Muore medico 44enne: travolta da un’auto mentre è in bici, inutili i soccorsi

Drammatico incidente stradale: muore un medico di 44 anni, Laura La Malfa, travolta mentre è in bici



È accaduto nella serata di ieri intorno alle 19,45 in contrada Fratulla a Piazza Armerina, in provincia di Enna. La vittima è Laura La Malfa, medico di famiglia di 44 ani che è stata travolta da un’auto mentre era in bicicletta.

Secondo una prima ricostruzione, la dottoressa era in sella alla sua bicicletta e passeggiava insieme alla sorella anche lei con una bici, quando è stata tamponata da una Fiat Punto guidata da un uomo, che si è subito fermato a prestare soccorso. Purtroppo nella zona non c’è ricezione per i telefonini, così l’uomo si è dovuto spostare con l’auto per trovare campo ed allertare il 118.

Sul posto è quindi arrivata un’ambulanza che ha trasportato la 44enne in ospedale, dove purtroppo è deceduta poco dopo l’arrivo.

Adesso saranno i carabinieri che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, la cui scena è stata alterata a causa dello spostamento dell’auto dell’investitore. La salma della vittima, a quanto si apprende, non è stata ancora restituita ai familiari, in attesa delle decisione del pm di turno.