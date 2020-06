Sciacca. La fontana di Piazza San Vito trasformata in un “cassonetto dei rifiuti”… manifesto dell’incuria

I Consiglieri comunali di Sciacca Carmela Santangelo, Cinzia Deliberto e Silvio Caracappa, tornano a bacchettare l’amministrazione portando all’attenzione le condizioni di degrado in cui si trova la fontana di Piazza San Vito



“Spesso la buona volontà o la voglia di apportare qualche miglioria al territorio – scrivono Santangelo, Deliberto e Caracappa – viene superata dalla tristezza relativa al fatto che anche un piccolo problema può trasformarsi in un problema atavico. Che manchi, probabilmente, una corretta programmazione nelle manutenzioni dei beni comunali è ormai palese. Ma ciò che continua a mancare in questa città è la tutela delle “Cose belle”.

La fontana che insiste in Piazza San Vito è, da mesi ormai, un ricettacolo di rifiuti, un manifesto dell’incuria. Ovviamente la fontana è tornata a non funzionare e, quello che dovrebbe essere un elemento di arredo urbano che impreziosisce una delle piazzette del centro storico si è trasformato in un porta rifiuti”.

“Chiediamo all’Amministrazione – concludono i tre consiglieri – di comprendere, nel dettaglio, se è stata pianificata una direttiva ai Dirigenti preposti da cui si evince la necessità di procedere immediatamente ad una revisione dell’impianto idraulico ed elettrico della fontana, oltre che ad un urgente pulizia e disinfezione della stessa”.