Poliziotto positivo a droga e alcol travolge e uccide un 19enne su scooter: arrestato

Poliziotto sospeso dal servizio investe e uccide un ragazzo a Roma: l’uomo risultato positivo agli esami di alcol e droga è stato arrestato

L’incidente si è verificato intorno alle 4 del mattino di ieri mercoledì 24 agosto, sulla via Prenestina all’altezza dello svincolo per il raccordo anulare a Roma. La vittima è Simone Sperduti, un ragazzo di appena 19 anni.

Secondo quanto ricostruito il 19enne era alla guida di uno scooter Honda Sh 300 quando, per cause al vaglio della polizia locale, si è scontrato con una Opel Meriva, condotta da un agente di polizia di 46 anni. Nel violento impatto Simone Sperduti è stato sbalzato per alcuni metri.



Il poliziotto dopo lo scontro si è fermato ed ha immediatamente allertato i soccorsi ed in pochi minuti sul posto è arrivato il personale del 118, ma nonostante i tentativi di salvargli la vita per il ragazzo non c’è stato nulla da fare ed è deceduto.

La polizia locale di Roma capitale che si è occupata dell’incidente, come da prassi in questi casi, ha accompagnato il conducente dell’auto in ospedale per essere sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici di rito, risultando positivo sia ai test di droga che di alcol.

L’agente, che già era stato sospeso dal servizio, in conseguenza dei risultati dei test tossicologici, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale e condotto nel carcere di Regina Coeli.

Simone Sperduti a Centocelle, dove viveva, era conosciuto da molti. Avrebbe compiuto 20 anni a dicembre. Faceva il magazziniere e proprio mentre stava andando al lavoro, ieri mattina, ha avuto l’incidente stradale che gli ha stroncato la vita. Sognava di fare il vigile del fuoco, come il padre.