Russia. Putin aumenta militari: + 137mila soldati, Esercito russo a oltre 1.150.000 uomini

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto per aumentare il personale delle forze armate russe di 137.000 uomini, una crescita del 10% circa. Il decreto, caricato sul portale ufficiale del Cremlino, entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.

Secondo il decreto, la forza standard delle forze armate russe il prossimo anno sarà fissata a 2.039.758, di cui 1.150.628 militari.

Con il precedente decreto del 2018, dichiarato nullo, stabiliva la forza delle forze armate in 1.902.758, di cui 1.013.628 militari.

Il ministero della Difesa russo non ha in programma di abolire i militari di leva (297 mila nel 2015), ma il piano del ministero guidato da Sergey Shoigu per il 2019-2025 prevede un aumento del numero dei militari a contratto a 475.600.