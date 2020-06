Porto Empedocle. Gaffe del vice ministro Cancelleri: “Arrivano i turisti” ma è la nave quarantena migranti – VIDEO

Una gaffe di proporzioni colossali quella fatta ieri dal viceministro Giancarlo Cancelleri del M5S che a Porto Empedocle scambia la nave per quarantena migranti Moby Zazà per una nave da crociera

Il video con l’intervista è stato pubblicato su agrigentonotizie.it

Non è una gaffe di poco conto perché quella nave infatti è stata affittata – ad oltre un milione di euro al mese – dal ministero delle Infrastrutture, di cui proprio Giancarlo Cancelleri è vice ministro. La frase infelice è stata pronunciata ieri durante un’intervista a Porto Empedocle, città il cui sindaco è Ida Carmina del suo stesso partito.

L’obbiettivo della visita ufficiale nella cittadina marinara era di presentare il programma di rilancio dello scalo portuale e in quest’ottica avendo visto una “bella” nave ormeggiata, ha commentato: “Ho visto che c’è una nave ormeggiata, questo significa che arrivano turisti, questo significa che ci sono prospettive”. Una gaffe che i cronisti presenti hanno subito fatto notare al vice ministro, la Moby Zazà infatti è la nave che il ministero delle Infrastrutture, ha affittato per la quarantena dei migranti in arrivo in Sicilia.