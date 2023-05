Presentato il manifesto ufficiale della leggenda musicale “Chiamatemi Ferdinandea” al via la promozione dell’evento

Pubblicato il manifesto ufficiale del prossimo spettacolo teatrale scritto e diretto da Salvatore Monte dal titolo “Chiamatemi Ferdinandea – Phantom island”, la nuova leggenda musicale omaggio all’isola Ferdinandea ed alla città di Sciacca

Lo spettacolo andrà in scena dal 3 al 6 Agosto prossimo. A giorni sarà resa nota la location della rappresentazione. Nel frattempo parte oggi la campagna promozionale dell’evento che vedrà il coinvolgimento di oltre 40 artisti. Probabile la presenza di una “Partecipazione straordinaria”, un artista di fama nazionale che potrebbe impreziosire il cast. “La storia dell’isola Ferdinandea rappresenta un importante veicolo di promozione per la storia e la cultura della nostra città dichiara oggi Salvatore Monte”.

Campagna promozionale che parte dai social per poi raggiungere l’intera regione. La leggenda musicale troverà spazi pubblicitari, per promuovere anche la città di Sciacca, anche oltreoceano, nei grandi videowall della famosissima Time Square di New York, quattro passaggi pubblicitari tra luglio ed agosto con spot video da 15 secondi. L’organizzazione ha stipulato un rapporto di collaborazione gratuito con una agenzia di promozione che omaggerà la messa in scena dello spettacolo e le bellezze della comunità saccense.