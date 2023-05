Vertice BRICS di agosto. Sudafrica garantisce ufficialmente che non applicherà mandato di arresto Aia per Putin

Il Sudafrica garantisce ufficialmente “immunità per i partecipanti” alla riunione: ultimo schiaffo alla corte penale internazionale dell’Aia.La riunione dei ministri degli Esteri dei BRICS si terrà l’1 e il 2 giugno e il vertice dei BRICS si terrà dal 22 al 24 agosto

Già si sapeva, ma oggi Pretoria lo comunica ufficialmente: il Dipartimento per le relazioni internazionali e la cooperazione del Sudafrica ha garantito l’immunità diplomatica ai partecipanti alla riunione dei ministri degli Esteri dei BRICS che si terrà a Cape Town l’1-2 giugno e al vertice dei BRICS che si terrà a Johannesburg dal 22 al 24 agosto. Lo riferisce un comunicato pubblicato sul sito web del governo sudafricano.

“Il 29 maggio 2023, il Dipartimento per le relazioni internazionali e la cooperazione ha pubblicato un avviso nella gazzetta del governo sulle immunità e i privilegi diplomatici per l’imminente riunione dei ministri degli Esteri dei BRICS a Città del Capo e il vertice dei BRICS che si terrà a Johannesburg ad agosto. Questo è uno standard conferimento di immunità che facciamo per tutte le conferenze e i vertici internazionali che si tengono in Sudafrica, indipendentemente dal livello di partecipazione. Le immunità sono per la conferenza e non per individui specifici”, si legge nel documento.

Le autorità sudafricane hanno giustificato la loro decisione con le disposizioni della Convenzione sui privilegi e sulle immunità delle Nazioni Unite del 1946 e sulla Convenzione sui privilegi e sulle immunità delle agenzie specializzate del 1947, adottate con una risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Dunque, il Sudafrica ha chiarito ufficialmente che non rispetterà il mandato d’arresto emesso dalla Corte penale internazionale dell’Aia contro il Presidente russo Vladimir Putin. Di contro, nelle settimante precedenti, i giudici di Mosca hanno emesso un mandato d’arresto versi i giudici dell’Aia.

La notizia che il Sudafrica non rispetterà la decisione dell’Aia non è mai stata un vero dubbio per nessuno, ma il fatto che probabilmente, dopo Pretoria, anche altre nazioni potrebbero seguire la stessa strada, mina di certo la credibilità internazionale che la Corte credeva di aver fuori dai confini occidentali.