Racalmuto. Cede tetto del capannone, 29enne cade da oltre 10 metri: trasferito in elisoccorso, è gravissimo

Un uomo di 29 anni è precipitato per oltre 10 metri dal tetto di un capannone: le sue condizioni sono gravissime

È accaduto in contrada Zaccanello, a Racalmuto, nei pressi della strada statale 640, Agrigento-Caltanissetta. Un giovane di 29 anni, titolare dell’attività, è salito per delle riparazioni sul tetto del suo capannone che nelle ultime piogge aveva avuto problemi con le infiltrazioni di acqua. Ma la copertura di lamiera in fibro-cemento, non ha retto al peso del 29enne e si spaccata, facendolo precipitare da un’altezza di circa 10-15 metri.

Il giovane è stato subito soccorso, ma le sue condizioni sono apparse immediatamente gravi ed è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso del 118, che lo ha trasportato all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, dove i medici, hanno optato per il suo trasferimento al Policlinico di Palermo, meglio attrezzato per questi traumi. La prognosi è riservata.

Per chiarire la dinamica dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Racalmuto.