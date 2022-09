Ragusa. Inaugurata la 47^ Fiera Agroalimentare: presenti oltre 65 stand tra allevatori e operatori del settore

È stata inaugurata questa mattina a Ragusa la 47^ edizione della fiera Agroalimentare: a tagliare il nastro il presidente uscente della Regione Nello Nusumeci. Resterà aperta ai visitatore fino a domenica

La Fiera Agroalimentare di Ragusa, che non ha più l’appoggio della CCIAA, perde l’appellativo di “Mediterranea” e la differenza non sta solo nel nome ma nell’importanza, infatti da evento catalizzatore per l’intera Sicilia, è diventata una manifestazione provinciale. A tagliare il nastro di questa 47^ edizione è stata una bambina con accanto il presidente uscente della Regione Nello Musumeci, che a breve lascerà la carica al nuovo eletto Renato Schifani.

Ma nonostante gli oltre 65 stand tra allevatori e operatori del settore della provincia di Ragusa, appare evidente che senza il sostegno della Camera di Commercio, la manifestazione non ha perso solo l’appellativo di “mediterranea”, ma sopratutto la valenza regionale. Di fatto si tratta di una manifestazione offuscata.

Basta infatti farsi un giri tra gli stand per capire che qualcosa non va, piccole cose per carità, ma capaci di trasformare l’ambiente. Un dato è certo senza il contributo della CamCom, che è stata accorpata con territori troppo distanti da quello locale, sono mancati i soldi delle imprese agricole e zootecniche del territorio e le spese organizzative sono state sostenute dal Comune e dall’ex Provincia e la differenza si tocca con mano.

Foto Salvo Bracchitta