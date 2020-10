Rally Valle del Sosio, navigatore di 54 anni muore tra Caltabellotta e Chiusa Sclafani

Un incidente mortale si è verificato questa mattina durante il Rally Valle del Sosio: un navigatore di 54 anni ha perso la vita

È accaduto questa mattina sulla strada provinciale 37, in contrada Favara-Burgio nel tratto tra Chiusa Sclafani e Caltabellotta, in provincia di Agrigento. La vittima è il 54enne Totò Coniglio, originario di Palermo ma residente a San Cipirello, che in qualità di navigatore, gareggiava sulla Renault Clio Williams guidata da Vito Parisi.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, poco dopo l’inizio della prova speciale “Caltabellotta 1”, il pilota, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo, che prima ha divelto un palo e poi si è schiantato contro un albero. Il pilota Vito Parisi è rimasto illeso, mentre per Totò Coniglio non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sciacca, oltre ai tecnici di gara e i sanitari del 118. Convocata una conferenza stampa dalla direzione di gara.