Repubblica Ceca. Proteste con scontri contro Nato e Ue: “Il governo si preoccupa più degli ucraini che dei cittadini cechi”

In migliaia hanno manifestato oggi in piazza San Venceslao a Praga, contro la Nato, l’Ue e il governo del premier Petr Fiala, accusato di dare più aiuto all’Ucraina per la guerra alla Russia che ai suoi cittadini

Erano in migliaia oggi a Praga a manifestare contro la Nato, l’Unione Europea e il governo, accusato di aiutare economicamente l’Ucraina e di non fare nulla per i cittadini cechi. Alla fine della protesta un gruppo di manifestanti si è diretto verso il Museo nazionale dove si sono scontrati con un gruppo di sostenitori dell’Ucraina e dell’Ue che avevano manifestato in precedenza. L’obiettivo degli attivisti era di strappare la bandiera ucraina dalla facciata del museo. Alcuni di loro sono penetrati nell’edificio e a quel punto è intervenuta la polizia antisommossa che ha creato un cordone davanti all’entrata ed ha successivamente arrestato quindici manifestanti. Secondo il ministro dell’interno ceco Vit Rakusan un agente di polizia è rimasto ferito.

Il Paese, che conta 10,5 milioni di abitanti, è membro dell’Ue e della Nato, ha inviato ingenti aiuti militari e umanitari all’Ucraina dall’inizio della guerra con la Russia nel febbraio 2022. L’opposizione in parlamento accusa il governo di preoccuparsi più degli ucraini che del suo stesso popolo. I manifestanti hanno invitato il premier Petr Fiala di centrodestra e il suo esecutivo a dimettersi, mentre Rajchl ha affermato di voler un governo che “si preoccupi prima degli interessi dei cittadini cechi”.