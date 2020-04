Ribera. 40enne muore negli ex uffici comunali: a trovarlo gli operatori della Protezione Civile

Un uomo di 40 anni è stato trovato morto dai carabinieri di Ribera dopo una segnalazione degli operatori della Protezione Civile

In ritrovamento è avvenuto nella tarda mattinata di oggi all’interno dei locali in disuso degli ex uffici finanziari di viale Europa, ubicati tra le palazzine delle case popolari e quelle delle cooperative edilizie, a Ribera nell’agrigentino.

La vittima Muhamed Faruk, di 40 anni, un extracomunitario irregolare, ma che da tempo viveva nella città crispina. L’uomo che era senza fissa dimora si era stabilito in questi locali abbandonati.

A chiamare i carabinieri sono stati gli operatori della Protezione Civile che ogni giorno in conseguenza dei problemi causati dal coronavirus, che ha bloccato tutte le attività lavorative, gli portavano il pranzo messo a disposizione dalla Caritas. Gli operatori hanno bussato più volte alla porta, ma il 40enne non rispondeva, da qui la chiamata ai militari che arrivati sul posto hanno sfondato la porta e trovato il corpo dell’uomo ormai senza vita.

Secondo l’ispezione cadaverica eseguita dal medico legale, la morte sarebbe sopravvenuta a seguito di un malore arrivato nella notte. La salma in attesa delle decisioni che saranno adottate dalle autorità Tunisine, è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero.