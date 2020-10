Ribera. Covid, ordinanza sindacale: sospesa la “Fiera dei morti” dell’1 e 2 novembre e visite al cimitero per 30 minuti

Questa mattina Il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo, nell’ottica del contenimento del Covid, ha firmato un’ordinanza che limita alcuni momenti del rito della commemorazione dei defunti

In particolare il sindaco ha ordinato la sospensione della tradizionale” Fiera dei morti” dell’1 e 2 novembre e la chiusura della villa Matinella, per l’impossibilità di evitare gli assembramenti. Resta invece aperta la villa comunale dalle 8,30 alle 16,30.

Per quanto riguarda la commemorazione dei defunti, il cimitero fino al 3 novembre resta aperto dalle 7,30 alle 18, mentre dal 4 novembre dalle 7,30 alle 17. Inoltre sempre per evitare assembramenti il 31 ottobre, l’1 ed il 2 novembre, si potrà fare visita ai defunti, ma per un tempo massimo di permanenza di 30 minuti. Infine il sindaco avvisa che qualora dovessero emergere criticità in merito al distanziamento, sarà disposto il contingentamento degli ingressi fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

La presente ordinanza valida dal 27/10/2020 abroga tutte le precedenti Ordinanze sindacali rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate in quella odierna che è immediatamente esecutiva.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatone previste dalla legge vigente (art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020).

Il Servizio Polizia Locale e la locale stazione dei Carabinieri sono incaricati di vigilare sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.