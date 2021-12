Roma. Assemblea Ordine Medici, scontro tra pro e no vax: “mozione contro obbligo vaccino sarebbe passata”

I medici contrari alla vaccinazione obbligatoria in assemblea hanno presentato degli emendamenti ma si è scatenata la bagarre: secondo i novax quando alla prima votazione i provax sono andati sotto il presidente ha sciolto l’assemblea e ha chiamato la polizia

Si è svolta ieri mattina all’Hotel Pineta Palace di Roma, l’assemblea OMCEO dell’Ordine Provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri ed è stato scontro tra i favorevoli e i contrari all’obbligo della vaccinazione per la categoria.

I medici iscritti all’ordine contrari alla vaccinazione obbligatoria, hanno presentato una lettera con le motivazioni del loro dissenso, oltre ad alcuni emendamenti inseriti nell’ordine del giorno da far votare all’intera assemblea, ma – secondo quanto riportato dall’associazione di Medici di ContiamoCi! – dopo che il primo punto in scaletta dei PRO vaccino è stato bocciato con 119 NO e 83 SI, il presidente Antonio Magi, intuendo di essere in minoranza,avrebbe deciso di non portare a votazione gli altri punti all’ordine del giorno che prevedeva anche la messa ai voti di una lettera dei medici di “ContiamoCi!” contro l’obbligo della vaccinazione e il rispetto della Costituzione.



Inoltre il presidente dell’assemblea, – sempre secondo l’associazione – non appena i delegati di Medici di ContiamoCi! hanno preso la parola per la lettura del comunicato ufficiale, avrebbe fatto spegnere i microfoni. A quel punto inevitabilmente è scattata la bagarre con urla e accuse reciproche tra le due fazioni e il presidente Magi ha deciso di sciogliere l’assemblea e chiamare la polizia. La lettera a firme congiunte – sotto riportata – alla fine viene comunque inserita agli atti. QUI il PDF