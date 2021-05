Rosolini (SR). Tragico incidente nella notte: scontro tra 3 auto, muore un 18enne e sei le persone ferite

Ancora un tragico incidente stradale: nello scontro tra 3 auto un ragazzo di 18 anni perde la vita e sei persone sono rimaste ferite

È accaduto poco dopo le 23 di ieri sera in contrada Masicugno, all’incrocio con via Sant’Alessandra, a 500 metri dal Centro Commerciale l’Eremo a Rosolini, in provincia Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, tre auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate e due delle tre auto coinvolte si sarebbero schiantate contro un muro a secco che delimita la strada. Nell’impatto, Salvatore Papaleo, 18 anni, di Rosolini, che si trovava a bordo di una Peugeot, è morto, mentre altre sei persone che viaggiavano sui mezzi coinvolti, sono rimasti feriti.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, che nulla hanno potuto fare per il 18enne, mentre hanno trasferito i sei feriti all’ospedale “Maggiore” di Modica. Non si conoscono le loro condizioni. I rilievi per stabilire l’esatta dinamica sono stai eseguiti dai carabinieri, mentre la Procura della Repubblica di Siracusa ha aperto un’inchiesta.