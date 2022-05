Russi testano missile ipersonico Zircon non intercettabile dai sistemi anti-aerei: colpito obiettivo distante 1000 Km

Il ministero della Difesa russo ha riferito di un test del missile ipersonico Zircon nel mare di Barents. Il lancio, stando a quanto riportato, è avvenuto da una fregata e il missile ha “colpito con successo” un bersaglio in mare situato “a circa mille chilometri di distanza”



La Russia ha fatto un nuovo lancio di prova del missile ipersonico Tsirkon. L’annuncio – come riporta Ria Novosti – è stato dato dal ministero della Difesa russo. Il missile è stato lanciato da una nave che si trova nel mare di Barents e ha colpito con precisione un obiettivo marittimo distante circa mille chilometri.

“Secondo i sistemi di monitoraggio e registrazione dal vivo, – dichiara il ministero della Difesa di Mosca – un missile da crociera ipersonico Tsirkon ha colpito con successo un obiettivo marittimo situato a circa 1.000 chilometri di distanza. Il volo del missile ipersonico ha rispettato i parametri stabiliti”. Il lancio è partito da una nave della Flotta del Nord della Federazione russa ed ha puntato un obiettivo situato nel Mar Bianco.

Il missile Tsirkon, noto anche come 3M-22 Zircon o 3M-22 Tsirkon, è considerato dal Cremlino una delle armi più micidiali a sua disposizione. Si tratta di un missile cruise ipersonico di fabbricazione russa, progettato per neutralizzare unità navali come portaerei, incrociatori e cacciatorpedinieri, ma anche obiettivi terrestri ad una distanza non inferiore a 1.000 km di distanza, viaggiando a velocità vicine a Mach 9 e ad altitudini comprese fra i 30 e i 40 km dove l’aria è più rarefatta e l’attrito inferiore

Il presidente Vladimir Putin, nel presentarlo, aveva definito i test del supermissile “un grande evento nella vita del Paese. Il test di oggi segue quello “inaugurale” che fu effettuato a gennaio 2020 dalla fregata Admiral Gorshkov nel Mare di Barents, durante il quale il missile centrò un bersaglio a oltre 500 chilometri di distanza negli Urali settentrionali. Uno dei test più impressionanti fu quello del 4 ottobre 2021, con il lancio avvenuto da un sottomarino K-560 Severodvinsk di classe Yasen.

Sempre secondo Mosca, lo Zircon è ritenuto essere invulnerabile ai sistemi anti-aerei in uso sulle unità navali delle forze armate occidentali, poiché il lasso di tempo fra rilevamento, ingaggio e reazione sarebbe insufficiente ad imbastire una qualsiasi difesa.