Sambuca (Ag), Coronavirus. 84enne muore all’Ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca

La donna 84enne è la seconda a morire a Sambuca di Covid, due giorni fa è morto un 90enne anche lui contagiato nella stessa casa di riposo. già oggetto di provvedimento di quarantena

E’ morta ieri notte la donna di 84 anni di Sambuca di Sicilia risultata positiva al Covid 19. L’84enne è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca, ma è morta subito dopo il ricovero in Rianimazione.

La donna era ospite della struttura per anziani posta sotto quarantena da alcuni giorni e da cui è emerso il contagio di un altro novantanne, morto proprio due giorni fa.

Intanto cresce la paura a Sambuca di Sicilia, per questo il sindaco Leo Ciaccio ha disposto già da ieri la chiusura di scuole e uffici pubblici per tre giorni – fino a sabato 17 ottobre – per effettuare interventi di sanificazione ed ha annullato anche tutte le manifestazioni pubbliche e sportive già programmate. Nel centro belicino sono 4 i casi positivi, ma non è escluso che il conto possa aumentare.