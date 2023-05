Sambuca. “Dammi Udienza” rievocazione storica scritta e diretta da Salvatore Monte in scena il 18 e 19 Maggio

Il cast diretto da Salvatore Monte è al lavoro in vista della messa in scena della rievocazione storica di “Dammi Udienza”



Si lavora incessantemente per completare le fasi di allestimento della rievocazione storica, legata al culto della Madonna dell’Udienza che si terrà in forma itinerante nelle giornate del 18 e 19 Maggio prossimo a Sambuca. Ad una settimana dalle prove generali si continua a provare per coordinare i 14 quadri scenici che compongono la messa in scena.

Il ruolo di regista, dichiara Salvatore Monte, mi ha portato, nel corso degli anni, a omaggiare storie, leggende ed avvenimenti storici della provincia di Agrigento. I lavori teatrali carichi di tradizioni, di storia e cultura locale sono uno strumento valido a mantenere salde le nostre tradizioni e, ovviamente, a tramandarle ai più piccoli. “Dammi Udienza” è un grande omaggio alla comunità sambucese. Non è una semplice rievocazione storica; è uno scrigno che custodisce l’amore, la fede ed il culto che il popolo sambucese nutre nei confronti della propria patrona, la Madonna dell’Udienza.

In scena un folto numero di attori, di figuranti di diverse età che si cimentano, alcuni per la prima volta, in uno spettacolo “a cielo aperto”, tra le antiche viuzze del quartiere storico de “l’Infermeria”. Rivivremo i tempi drammatici della peste e la manifestazione dell’amore della Vergine Maria nei confronti di una comunità credente ed innamorata, in quanto i diversi quadri raccontano emozioni e sollecitano riflessioni. “Dammi Udienza” è una tela ricca di colori e sfumature, i diversi modi di amare la propria patrona rievocando la storia. I dettagli per la fruizione della messa in scena saranno resti noti nelle prossime ore.