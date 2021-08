San Cataldo (CL), 23enne muore in ospedale: forse per una puntura di zecca. Esclusa correlazione col vaccino

Una ragazza di San Cataldo è morta in ospedale a Palermo forse a causa della puntura di una zecca. Esclusa al momento una correlazione col vaccino: la seconda dose le era stata somministrata a maggio



Erica Pagliaro, una ragazza 23enne di San Cataldo, ieri pomeriggio era stata ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, poi per l’aggravarsi del quadro clinico, è stata trasferita in elisoccorso al Policlinico di Palermo, dove è deceduta

La giovane da diversi giorni presentava un forte stato febbrile, oltre a delle soffusioni emorragiche sottocutanee, a causa delle quali le è stata diagnosticata una Coagulazione intravascolare disseminata (Cid) con grave compromissione multiorgano dovuta a un’infezione iperacuta.

Secondo una prima diagnosi dei medici, il decesso potrebbe, ma il condizionale è d’obbligo, essere stato causato da una rickettsiosi, infezione normalmente dovuta a puntura di zecca, o da una sepsi meningococcica. Al momento invece è esclusa una correlazione col vaccino anti covid, la ragazza aveva ricevuto la seconda dose a maggio.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/