Sandra muore improvvisamente a soli 34 anni colpita da un’ischemia: la famiglia dona gli organi

Un’ischemia cerebrale improvvisa ha stroncato la vita di Sandra a soli trentaquattro anni: i suoi organi salveranno altre persone

Il decesso è stato dichiarato sabato mattina. La vittima dell’ennesima morte improvvisa è Sandra Spadaro 34enne di Modica. La giovane nei giorni scorsi improvvisamente è stata colta da un malore ed è stata ricoverata in ospedale condizioni gravissime, ma nonostante le cure dei medici la 34 enne è deceduta per un’ischemia cerebrale. Nonostante il dolore devastante, i suoi genitori hanno dato il consenso per l’espianto degli organi, una scelta di grande altruismo e solidarietà che salvaerò la vita di altre persone. Il funerale si terrà domani martedì 27 febbraio nella chiesa di San Pietro, a Modica.

Non appena la notizia del decesso inaspettato si è diffusa in tanti sui social hanno inviato messaggi di cordoglio. Gianfranco scrive: “Sandra, che dire. Hai lasciato tutti senza parole, Modica in questi giorni piange, le lacrime non si fermano più. Ma una cosa voglio dirla: perle rare come te non muoiono mai, resteranno sempre nel cuore di chi hai amato e ti ha amato”.