Santa Venerina (CT). II^ prova under 14 fioretto e Sciabola, Maria Vittoria Rossi e Aida Pia Figlioli sul podio

Nel passato week end 11 – 13 giugno 2021 presso il Palazzetto dello Sport di Via Provinciale “Linera” a Santa Venerina (CT) si è svolta la II^ prova under 14 di fioretto e Sciabola, con Maria Vittoria Rossi sul più alto gradino del podio seguita da Aida Pia Figlioli

il Sodalizio Sportivo il Discobolo ASD Sciacca come ormai da oltre un trentennio ha preso parte alla kermesse sportiva con due soli atleti nella categoria regina Allieve/Ragazze della sciabola femminile, a difendere i colori del Sodalizio Sportivo Saccense Maria Vittoria Rossi e Aida Pia Figlioli.

Maria Vittoria Rossi si aggiudica anche la II^ prova del GPG Sicilia under 14 nella categoria Ragazze/Allieve, seconda classificata Aida Pia Figlioli.

Le ragazze del Tecnico Nazionale Pippo Vullo mostrano una bella scherma: “Peccato che in questo periodo manca il confronto con altre realtà, – commenta il Tecnico della Discobolo – i numeri sono veramente pochi, e questo non giova a nessuno, il confronto è l’anima della crescita, confrontarsi ti aiuta capire quali possono essere le lacune tecniche da colmare”.

Il Comitato regionale della Federazione Italiana Scherma, ha deciso di non assegnare i titoli regionali, perché il percorso regionale partito in ritardo per via della pandemia non si è concluso, quindi per la stagione 2020/2021 nessun titolo è stato assegnato a livelli giovanile under 14.