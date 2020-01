Scelte e risparmio: sempre più utenti si affidano ai comparatori

In un’era in cui si è costantemente sommersi dalle informazioni, è sempre più comune affidarsi a qualcun altro prima di prendere una decisione importante. Scegliere in completa autonomia il volo più conveniente o l’hotel più adatto alle proprie esigenze sembra essere diventata un’impresa quasi impossibile: come valutare, infatti, il miglior offerente? In questo clima, non c’è da sorprendersi, dunque, se arrivi anche dalla Sicilia l’esigenza di far fronte a questo tipo di necessità; non a caso, infatti, una delle dieci realtà presenti alla 56° edizione di SMAU dello scorso anno è stato proprio un comparatore di prezzi, il primo comparatore italiano per l’ambito delle spedizioni. Oltre a questa startup, però, quali altri servizi vengono impiegati dagli italiani per essere agevolati nelle proprie scelte?

Comparatori di fornitori d’auto

Fonte: Pixabay

Oltre ai più noti comparatori di hotel, treni o compagnie aree, un tipo di comparatore particolarmente usato e apprezzato è quello dei fornitori d’auto. Quando si viaggia in città non particolarmente ben collegate dai mezzi di trasporto, infatti, è molto probabile che si scelga di affidarsi ad un servizio di noleggio auto per spostarsi con maggiore libertà. Uno dei servizi di comparazione più conosciuti è probabilmente rentalcars.com, ma il funzionamento alla base di tutti i comparatori è pressocché lo stesso: si specifica la data e i luoghi di ritiro e riconsegna dell’auto e il comparatore penserà a tutto il resto, al fine di guidare il compratore nella scelta più conveniente possibile.

Comparatori di fornitori di giochi

Probabilmente ancor più di nicchia, un altro tipo di comparatore è quello relativo ai fornitori di giochi. Uno dei motivi alla base del successo delle piattaforme di intrattenimento online è, infatti, quello delle cosiddette offerte di benvenuto, ovvero dei bonus con i quali i nuovi iscritti possono prendere dimestichezza con la piattaforma gratuitamente. Scegliere il bonus più interessante o farsi strada tra le clausole dei vari termini e condizioni non è così semplice. Comparatori come bonusfinder.com Italia, quindi, si occupano proprio di analizzare i bonus delle varie piattaforme sulla base dei filtri di ricerca, in modo da permettere agli appassionati di scegliere la piattaforma di gioco più adatta ai propri interessi e con i bonus più allettanti.

Comparatori di prezzi

Tra i più utilizzati, non mancano poi i comparatori di prezzi, strumenti utilizzati essenzialmente per capire come poter risparmiare sul costo di un determinato prodotto e sulle spese di spedizione. Ciò che il comparatore di prezzi fa non è altro che fare un confronto tra i diversi rivenditori online e fornire al potenziale acquirente le soluzioni migliori. Nel caso di idealo.it, ad esempio, oltre al servizio di comparazione è anche possibile usufruire delle opinioni degli utenti e dei suggerimenti degli esperti, che contribuiranno ad aggiornare l’utente su possibili oscillazioni di prezzo e lo guideranno nella scelta del rifornitore più adatto per il prodotto scelto.

Tanta, forse troppa scelta: è proprio per questo che i comparatori continuano ad essere così utilizzati dai navigatori del web. Disporre di un servizio simile anche per il settore delle spedizioni non potrà che essere un ulteriore vantaggio.