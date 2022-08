Sciacca. Casting per il film “Sicilian Holiday” con Claudia Gerini: ecco le date e i ruoli richiesti

La città di Sciacca nei prossimi mesi diventerà un set cinematografico con una produzione di Film In’ Tuscany



Il film si chiamerà Sicilian Holiday, è cofinanziato dalla Sicilia Film Commission e prodotto da Adam Leipzig, produttore americano di celebri pellicole come “L’attimo fuggente” e “La marcia dei pinguini”.

Il produttore italiano è Ivo Romagnoli e la regista è Michela Scolari. Main sponsor della produzione è Mangia’s Resort, che ha creduto fortemente in un progetto di livello che punta sullo sviluppo del territorio.

La città di Sciacca sarà dunque al centro di una produzione internazionale che vedrà tra i protagonisti grandi nomi del cinema italiano, come Claudia Gerini e internazionali come Cynthia Khalifeh, Lee Levi e Lily Englert.



Nelle giornate di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 agosto dalle ore 10:30 alle 17:30, presso il Castello Incantato di Sciacca, si terranno i casting per trovare le figure adatte che possano ricoprire i ruoli richiesti dalla produzione.

Sarà data priorità ai saccensi, ai siciliani e ai residenti in Sicilia che corrispondono alle richieste della produzione. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.

QUESTI I RUOLI CHE SARANNO SCELTI NEL CASTING CHE AVRA’ LUOGO AL CASTELLO INCANTATO DI FILIPPO BENTIVEGNA A SCIACCA

-Mamma Nino (Marisa) “il volto dolcissimo e catatonico di un’elegante signora bionda sui 50-60 anni”. 50-60 anni circa. Occhi chiari, corporatura esile ed elegante.

-Viola E’ una donna bruna sui 50 anni, con lineamenti morbidi e un bel sorriso. Ha un forte accento.

-Carmela La fruttivendola di Sciacca una donna minuta dal viso simpatico dai 50 ai 70 anni.

-Caterina Una signora dai caratteri siciliani, scura di carnagione e di capelli, sui 70 anni. Volto dolce ed espressivo.

-Commessa negozio Ragazza siciliana di Sciacca sui 25/30 anni. Formosa, bella, dai capelli lunghi.

-Pescatori 5 pescatori di ogni età

–GRUPPO DI ANZIANI SIGNORI E UNA SIGNORA -Al bar in piazza lo stesso gruppo di anziani gioca a carte e beve il caffe’ al solito tavolo. 5 signori anziani ESPRESSIVI, SIMPATICI.

–PASSANTI UOMINI E DONNE Venire al provino con abiti tipicamente siciliani, estivi.

–PER UNA Partita di calcetto: 5 RAGAZZI/UOMINI E 1 RAGAZZA che sappiano giocare a calcio tra i 15 e i 50 anni.

–4/5 AMICI DI MARTINO BAMBINI E BAMBINE DI Età COMPRESA TRA 17 E 110 ANNI