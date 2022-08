Sciacca. Clelia Catanzaro al sindaco: “urge bonifica di discarica abusiva in zona porto”

La Consigliere Comunale Clelia Catanzaro segnala, con un’i nterrogazione a risposta scritta, al sindaco Fabio Termine la presenza di una vera e propria discarica abusiva nella zona portuale di Sciacca e più precisamente nella Piazza Dogana Via Spiaggia Molo, chiedendone la bonifica urgente





“Purtroppo questo sito – scrive nell’interrogazione Catanzaro – si è di fatto trasformato in luogo di scarico, deposito incontrollato, accumulo consistente e permanente di rifiuti di ogni genere, che genera un grave danno ambientale e un pericolo per la salute pubblica. Ho ritenuto opportuno segnalare quanto sopra, poiché già alcune aree del Porto di Sciacca sono state ripulite, ma purtroppo non tutte, per cui è urgente ampliare gli interventi di bonifica all’intera zona in quanto ci troviamo di fronte ad una grave situazione di carattere igienico sanitario a discapito della città. Credo che il danno ecologico sia anche un danno alla nostra vivibilità (l’odore è nauseabondo) e al turismo in quanto il degrado paesaggistico rende impossibile la fruizione turistica del territorio. Affinché possiate disporre di maggiori informazioni in merito, si fornisce in allegato, il materiale fotografico che mostra la situazione attuale del sito sopraccitato”.

La consigliere infine chiede al Sindaco e all’Assessore al ramo “di effettuare una ricognizione dell’area indicata; di rilevare – ove possibile – eventuali responsabilità collocando sistemi di controllo in grado di reprimere tali comportamenti incivili; di porre in atto un programma di risoluzione delle problematiche segnalate”.