Sciacca. Comitato S.Marco-Maragani chiede incontro col Sindaco: “abbandonati dall’indifferenza politica”

Il comitato Capo S. Marco di Sciacca, chiede al Sindaco Valenti e all’ Assessore ai Comitati di Quartiere Caracappa un incontro urgente per confronto su vari problemi che interessano la contrada San Marco -Maragani

“Egregi Signori dell’ Amministrazione Comunale, – scrive il presidente nelle richiesta – negli ultimi anni questo territorio si e’ sviluppato incredibilmente, sia come abitazioni residenziali ( stagionale e non ), sia come attività turistico-ricettive, sia come attività commerciali, purtroppo I’ indifferenza e la sordità politica degli ultimi anni ha fatto si’ che la Contrada Capo San Marco-Maragani venisse trascurata a tal punto da compromettere irrimediabilmente alcune strade di accesso al mare.

Come è noto a questa amministrazione, tutte le vie necessiterebbero di interventi manutentivi, dalla via Ruggero Normano alla via Enea, con maggiore attenzione alla via Penelope, via Ulisse e alla via Sicani ormai chiusa da diversi anni, la quale versa in pessime condizioni a causa del cedimento di parte della carreggiata con grave pericolo per le abitazioni”.

“Purtroppo manca di tutto, – continua il presidente – dalla carenza di segnaletica stradale, alla illuminazione fino alla località Maragani e dal controllo del territorio.

PONTE SUL CANSALAMONE, chiediamo la possibilità di creare vie alternative per agevolare la viabilita’ ed i collegamenti con le zone San Marco —Maragani.

Chiediamo una postazione Pronto Soccorso ( SPIAGGIA SICURA).

Come vedete le problematiche sono tante, forse troppe, noi ci mettiamo a disposizione dell’ Amministrazione per il raggiungimento del bene comune che e’ anche quello di valorizzare le risorse naturali e le bellezze del territorio, sviluppando ed incrementando il turismo, vero volano dell’ economia futura di questa città”.