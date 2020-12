Sciacca, Covid. Commissario Asp potenzia servizio e accelera notifiche fine isolamento: Ass. Capurro esprime soddisfazione

“Una bella notizia in quanto la difficoltà del dipartimento di prevenzione a stare al passo con i numeri rappresentava una criticità nella procedura che determinava il rallentamento delle notifiche, costringendo le persone a rimanere in isolamento pur magari sapendo di essere già negativi al virus”

Apprezziamo e salutiamo positivamente le dichiarazioni e rassicurazioni del Commissario Straordinario dell’ASP di AG dott. Mario Zappia, il quale ha comunicato di avere potenziato i dipartimenti di prevenzione al fine di accelerare le notifiche di fine isolamento ai diretti interessati.

Questa è senza dubbio una bella notizia in quanto la difficoltà del dipartimento di prevenzione a stare al passo con i numeri rappresentava una criticità nella procedura, la quale determinava il rallentamento delle notifiche ai diretti interessati, costringendo purtroppo le persone a rimanere in isolamento pur magari sapendo gli stessi di essere già negativi in quanto il tampone era già stato processato nel giro di poche ore presso il laboratorio di Biologia Molecolare dell’Ospedale di Sciacca grazie all’analizzatore donato dalla ONLUS CAPURRO, capace di processare ben 384 tamponi contemporaneamente nel giro di appena un paio d’ore.



Appare opportuno ricordare infatti che l’esito del tampone effettuato agli utenti privati ed ai pazienti ricoverati in ospedale viene comunicato agli interessati nel giro di alcune ore (e non di settimane) senza lasciare per diversi giorni, come talvolta accadeva in passato, gli stessi pazienti in attesa del tampone nella cosiddetta area grigia velocizzando quindi l’erogazione di tutte le varie prestazioni sanitarie.