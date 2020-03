Sciacca, Disinfezione Coronavirus: il mezzo passa e “annaffia” anche un automobilista VIDEO

Siparietto esilarante, anche se sicuramente sinonimo di disattenzione, ieri sera a Porta Palermo a Sciacca

Come noto ieri sera il mezzo della protezione civile comunale ha provveduto ad effettuare una disinfezione straordinaria contro il coronavirus in centro città. Come si vede dalle immagini però uno sfortunato e poco accorto automobilista è rimasto “annaffiato” dal getto disinfettante. Che dire, se non altro avrà l’auto a prova di coronavirus. Intanto il video sta facendo il giro dei social.