Sciacca. Disputata ieri la tradizionale ed emozionante corsa dell’Epifania

Si è disputata ieri 6 Gennaio la tradizionale ed emozionante corsa dell’Epifania, cge dal centro di Sciacca arriva fino al monte kronio

Come ogni anno grazie ai fratelli Tornambé insieme alle società di Sciacca di Atletica Leggera, Marathon Club, la Tartaruga e l’Agatocle, si celebra “l’acchianata di San Calogero”, corsa in salita con partenza dalla ” chiazza” dal cuore centro storico della città di Sciacca, fino in cima al monte kronio, al santuario di San Calogero.

La corsa in salita per un totale di 7km, nasce per un nobile gesto, il ricordo del giovane Vito Tornambé morto prematuramente. All’appuntamento Podistico oltre ai corridori di Sciacca e alla famiglia Tornambé erano presenti anche amatori dei paesi limitrofi, atleti della polisportiva Menfi ’95, Athlon Ribera, e Passione corsa Ribera. Il memorial Tornambé che quest’anno giunto alla sua sedicesima edizione, ha visto circa 60 gli scalatori, senza vincitori, né vinti.

Non era una gara agonistica anche se per molti si é trattato di un buon test in vista dei prossimi impegni agonistici in vista della nuova stagione di corse alle porte. In cima all’ arrivo l’immancabile the caldo preparato dai fratelli Tornambé, e subito dopo il ritorno al punto di partenza, chi in macchina chi di corsa, fino alla ” chiazza” al bar Piper per un momento conviviale, con rinfresco e Brindisi finale.