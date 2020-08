Sciacca. Il Tennis Club promosso in Serie C : “Cresceremo ancora, obiettivo Serie B”

Il Tennis Club Sciacca vola in Serie C nazionale, ma nei sogni del club questa è solo una “tappa di passaggio”

E’ una promozione storica quella centrata dal Tennis Club Sciacca che, dal prossimo anno, disputerà il campionato maschile di C nazionale.

Per il Tennis Club Sciacca i tratta della terza promozione consecutiva in due anni. Una vittoria arrivata alla fine di un campionato, quello di serie D1 maschile, giocato sempre nelle posizioni di vertice.

“Anche quest’anno ci troviamo a celebrare la vittoria di questi fantastici ragazzi – le parole del presidente, Vincenzo Sclafani – una vittoria colta con grande umiltà, senza il bisogno delle luci della ribalta, senza personalismi, ma contando sulla straordinaria forza di questo collettivo.

Un grazie al capitano Enzo Colletti, al Direttore Sportivo Franco Sclafani, a tutti i cari amici componenti il Direttivo del Circolo e ai nostri carissimi soci per la loro vicinanza”.

“In questa promozione c’è l’orgoglio di tutta la città. – Continua ancora il Presidente Sclafani – Questo risultato può definirsi eccezionale per un circolo che è nato soltanto nel settembre 2018, ma il futuro si chiama Serie B: Siamo finalmente nella realtà a noi più consona per livello tecnico. Puntiamo però a salire nella massima serie, ne abbiamo le possibilità, con i nostri ragazzi giovanissimi come Domenico Caracappa e Mattia Ianni che, sono sicuro, cresceranno ancora”.