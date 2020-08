Sciacca. il Tennis Club vince l’andata play off in D1 maschile e ipoteca la promozione in “C” Nazionale

Il Tennis Club Sciacca ha vinto la gara d’andata giocata in trasferta contro il Queen’s Mazara, primo atto della doppia finale relativa ai Play-off del campionato regionale maschile a squadre di serie D1

Il 4-0 secco in favore della realtà presieduta da Vincenzo Sclafani rappresenta un inequivocabile passo in avanti verso il salto di categoria nel principale campionato nazionale di serie C.

Gregorio Cordonnier, apriva la giornata positiva dei saccensi, superando Sergio Tancredi con il punteggio di 6/0 6/0 e regalando il momentaneo 1-0 al Tennis Club Sciacca.

Domenico Caracappa portava il secondo punto, con una prestazione superba e sotto lo sguardo attento del capitano Enzo Colletti batteva il coriaceo Peppe Abrignani con il punteggio di 6/2 6/0.

Nell’ultimo singolare, brilla la stella Mattia Ianni 15enne, che superava senza troppe difficoltà il mazarese Federico Tranchida 6/0 6/0.

Il 4 a 0 arriva nel doppio con coppia saccense Cordonnier/Caracappa che batte la coppia mazarese Asaro/Tancredi, congelando di fatto la vittoria del Tennis Club Sciacca .

Domenica 9 agosto davanti a una cornice di pubblico che si preannuncia straordinaria, basterà un ultimo sforzo per suggellare una stagione da autentici dominatori della fase a gironi e coronare finalmente il sogno della promozione in serie C nazionale. Il match si giocherà sui campi del Tennis Club Menfi.