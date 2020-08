Sciacca. Immigrato sequestra la compagna incinta e due bambini: irrompe la polizia che arresta l’uomo

Un immigrato ha sequestrato in casa la compagna incinta e due bambini, rinchiudendola in un seminterrato: è intervenuta la polizia che ha arrestato l’uomo in flagranza di reato, con l’accusa di sequestro di persona

È accaduto in un’abitazione del centralissimo quartiere Santa Caterina, a Sciacca. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, un 21enne della Costa d’Avorio ma residente a Sciacca, in provincia di Agrigento, dopo avere litigato con la compagna incinta e con due bambini piccoli, li ha chiusi in un seminterrato senza finestre, ventilatori e climatizzazione, costringendo i tre a restare chiusi per un giorno ed una notte.

La ragazza però ha chiamato telefonicamente il padre che abita a Parma, il quale dopo essere arrivato in fretta e furia a Sciacca ha allertato le forze dell’ordine. Sul posto soni quindi arrivati gli agenti del locale commissariato, che aiutati dai vigili del fuoco hanno forzato la porta d’ingresso, che era chiusa e liberato i tre. I poliziotti hanno quindi ricostruito l’accaduto che l’ivoriano ha anche confermato.

Inevitabile per il 21enne è scattato l’arresto in flagranza di reato, con l’accusa sequestro di persona. All’udienza di convalida dell’arresto il gip, sentito il pubblico ministero e la difesa dell’indagato, ha convalidato l’arresto e applicato la misura del divieto di avvicinamento alla sua compagna.