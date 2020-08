Sciacca. Inzia oggi la challenge fotografica “Life is change”, memorial Fabrizio Piro

Life is change, questo il titolo della challenge fotografica Life, memorial Fabrizio Piro, che ha inizio oggi, 4 Agosto

La challenge, organizzata in collaborazione con Igers Agrigento, è giunta alla sesta edizione e sarà l’unico evento estivo Life organizzato dallo staff Life e dal club fotografico L’AltraSciacca Foto a causa delle restrizioni legate a Covid-19.

Il tema scelto quest’anno è il cambiamento.

La vita è cambiamento, di abitudini, di pensiero, di gusti, di opinione, di stile di vita.

Cambiamento inteso come tutto ciò che è diverso da come era prima.

Il cambiamento è ovunque nella vita, nelle stagioni climatiche, nella vita sulla Terra, nella metamorfosi della natura e degli animali, fa parte della crescita dell’uomo, del suo cammino e del suo percorso di vita.



Il cambiamento può avvenire da un giorno all’altro, per un trauma o un forte dolore, quando rovescia e sconvolge la vita, ma può anche esso stesso rappresentare il preludio di una rinascita, l’inizio di una nuova vita.

Negli ultimi mesi la pandemia, legata al Covid 19, ci ha costretti a cambiare, drasticamente e forzatamente, le nostre abitudini di vita, travolgendo la quotidianità di tutti noi, adulti e bambini, modificando i nostri comportamenti anche nelle sfumature più intime e nei rapporti sociali. Ci ha portati spesso a tante riflessioni, ci ha aiutati ad apprezzare, forse, le cose più semplici e belle della vita e ad attuare un cambiamento.

Il challenge è aperto a tutti i fotoamatori e fotografi maggiorenni residenti in Italia o all’estero. La partecipazione è libera e gratuita e si svolgerà unicamente tramite la condivisione dal proprio profilo pubblico (non privato) del social network Instagram.

Per partecipare è necessario pubblicare su Instagram dal 4 Agosto 2020 al 31 Ottobre 2020, foto con gli hashtag #lifememorialpiro20 , #lifeischange e #igersagrigento (quest’ultimo solo se lo scatto è stato effettuato nella provincia di Agrigento) a cui deve essere aggiunta una didascalia che illustri il soggetto della foto e ne descriva l’attinenza al tema “cambiamento”.

Tra tutte le foto pervenute ne sarà selezionata una e il suo autore si aggiudicherà l’esposizione dell’opera nella prossima edizione della mostra LIFE ed un ricordo in ceramica di Sciacca quale riconoscimento del merito per aver colto in pieno lo spirito del challenge e del tema proposto.

Date libero sfogo alla vostra creatività e partecipate numerosi!

Per maggiori informazioni www.laltrasciacca.it/foto