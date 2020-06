Sciacca. Opposizione al Sindaco: “basta con i ‘bla bla’ date aiuti economici alle attività come altri Comuni”

I consiglieri comunali di Sciacca, Monte, Santangelo, Deliberto, Caracappa e Cognata bacchettano il sindaco per non avere ancora fatto nulla per aiutare economicamente la attività commerciali in crisi a causa coronavirus

Di seguito la nota dei consiglieri Monte, Santangelo, Deliberto, Caracappa e Cognata

“Molteplici comuni d’Italia hanno adottato misure di carattere economico a favore dei commercianti che, nel corso dei mesi di quarantena, hanno subito danni notevoli.

Ancora ad oggi non si comprende bene in che modo l’Amministrazione Comunale voglia dare ristoro ai titolari di attività commerciali che, più e più volte, hanno alzato un grido di dolore rimasto totalmente inascoltato.

Stamane chiediamo all’Amministrazione di valutare immediatamente tutte le misure necessarie per far sì che, come avvenuto anche e soprattutto, in tanti comuni vicini al nostro, venga predisposto un contributo al vasto mondo del commercio;raccogliendo, così, le istanze avanzate da Confcommercio, CNA e Spazio Centro.

È tempo di sostenere le ripartenza del tessuto economico della nostra cittadina e, ad oggi, abbiamo visto innumerevoli proposte giungere da più parti, tutte costruttive ma nessuna adottata. Auspichiamo che le misure, nettamente in ritardo, a favore della città vedano l’istituzione di un contributo rivolto a quei titolari di attività commerciali che, per mesi, hanno dovuto subire la chiusura forzata”.