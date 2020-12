Sciacca, Perriera. Illuminazione non funzionante e verde pubblico abbandonato in via delle Azalee

Il consigliere eletto Salvatore Monte: “Auspico amministrazione intervenga”

Lo scioglimento del Consiglio Comunale non ferma di certo le segnalazioni del consigliere Salvatore Monte che questa volta si concentra sul quartiere della Perriera, precisamente in Via delle Azalee.

Come visibile in foto, siamo di fronte i locali attigui la Chiesa. “Se non fosse per l’illuminazione delle abitazioni private regnerebbe il buio pesto. Impianti di pubblica illuminazione non funzionanti e spazio, destinato al verde pubblico, lasciato in stato di abbandono. Da cittadino – dice il consigliere più che mai di opposizione – auspico che questa Amministrazione comunale si ricordi di attenzionare anche questa zona”.