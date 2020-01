Sciacca. “Racchette in classe”: giovedì 30 Il tennis club “adotta” i bambini della Sant’Agostino

Domani giovedì 30 alle ore 08:00 il tennis club “adotta” i bambini della scuola elementare Sant’Agostino di Sciacca aderendo a “racchette in classe”

Il Tennis Club Sciacca aderisce a un’importante iniziativa della FIT e adotta la -Direzione Didattica Statale 2° Circolo S. Agostino- di Sciacca diretta dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria Provenzano e dalla referente Prof.ssa Gabriella Cascio per la realizzazione del progetto “Racchette in Classe”, validato dal Coni e dal MIUR — Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, per l’anno didattico 2019/2020.

Trattasi di un progetto promozionale completamente gratuito, studiato dalla Federazione a livello nazionale per far avvicinare i più giovani al tennis e dedicato in particolare ai bambini della terza, quarta e quinta elementare.

Ad occuparsi da vicino dello sviluppo di questo progetto per il circolo saccense è lo staff composto dai tecnici federali Flavio Giacalone, Franco Sclafani, Domenico Caracappa ed Enzo Colletti. Da gennaio daremo il via a un calendario di dieci incontri che per sei volte ci vedranno presenti all’interno della Scuola Elementare Sant’Agostino (in orario scolastico) dove porteremo avanti delle attività ludico-motorie utilizzando reti, racchettine e palline speciali e per quattro volte ci vedranno ospitare (fuori dall’orario scolastico) i bambini più interessati al tennis presso il nostro circolo”.







Il Tennis Club Sciacca, quindi, metterà a disposizione della scuola elementare Sant’Agostino” e dei suoi alunni alcuni componenti dello staff e poi la struttura per cercare di dare a questi bambini alcune nozioni di base sul gioco del tennis.

AI termine dei dieci incontri previsti, verranno scelti alcuni mini-tennisti particolarmente meritevoli che avranno la possibilità di vivere una giornata agli Internazionali d’Italia che si tengono a Roma ogni anno, nel mese di maggio.

In quella occasione, i bambini prescelti avranno la possibilità di incontrare quelli provenienti da tutta Italia sempre nell’ambito del medesimo progetto delle “Racchette in classe”.