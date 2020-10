Sciacca. Revoca fondi a Casa albego anziani, Scaduto: “Pubblicare decreto, cittadini devono sapere”

Stefano Scaduto mette “il dito nella piaga” e chiede che al Sindaco Valenti di pubblicare il decreto con il quale la Regione ha revocato 3,5 milioni di euro di fondi per la Casa Albergo Anziani determinando un gravissimo danno per il Comune di Sciacca di cui però, sarebbe colpevole proprio lo stesso comune per sue inadempienze



“Abbiamo chiesto all’avv. Francesca Valenti, – scrive oggi l’avv. Stefano Scaduto nella qualità di presidente del Centro Studi De Gasperi – sia nella sua qualità di Sindaco che nella sua qualità di Assessore alla Legalità ed alla Trasparenza del Comune di Sciacca di disporre la pubblicazione integrale sul sito istituzionale del Comune del decreto regionale che ha revocato il finanziamento al Comune di Sciacca di 3 milioni e mezzo di euro per il completamento della casa albergo per anziani di Sciacca.



E’ certamente interesse di tutti i cittadini di Sciacca, compresa questa associazione, conoscere il testo del Decreto dell’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche sociali che ha disposto la revoca del finanziamento di tre milioni e mezzo di euro per il completamento della Casa Albergo per Anziani di Sciacca; che esiste un interesse pubblico alla conoscenza del predetto Decreto rafforzato dal fatto che dal Decreto regionale in questione è scaturita un’accesa polemica politica, circa le responsabilità della revoca di tale importante finanziamento.

Noi tutti abbiamo diritto di conoscere integralmente le ragioni per le quali la Regione ha adottato una decisione cosi grave nei confronti del Comune di Sciacca”.