Sciacca. Rifiuti, domani nuovamente sospeso ritiro in centro, nelle località periferiche in funzione gli ecobus

Sospesa domani, lunedì 10 agosto 2020, la raccolta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani nel centro cittadino coperto dal servizio porta a porta

Il servizio non potrà essere assicurato per l’impossibilità degli autocompattatori di conferire nell’impianto di compostaggio Nel giorno di sospensione del servizio nel centro cittadino non si dovranno uscire i mastelli dei rifiuti.

Nelle altre aree del territorio comunale, nelle località periferiche, sarà regolarmente garantito il servizio degli ecobus per il conferimento dei rifiuti come da ecocalendario (frazione umida) e negli orari di stazionamento previsti dall’ordinanza del sindaco.

Nell’invitare i cittadini a collaborare, si ricorda che per il conferimento dei rifiuti è sempre operativo il centro di raccolta comunale della Perriera.