Sciacca. Sabato 29 febbraio cerimonia di consegna del Premio alla Solidarietà Orazio Capurro

Si svolgerà sabato 29 febbraio alle ore 16.30 presso il Salone della Parrocchia B.M.V. di Loreto, nei locali sottostanti l’attuale Chiesa in contrada Perriera a Sciacca, la cerimonia di consegna del Premio alla Solidarietà ORAZIO CAPURRO” – Edizione 2020

La ONLUS CAPURRO ormai da diversi anni porta avanti questa importante iniziativa in memoria di Orazio, giovane medico e ricercatore universitario prematuramente scomparso il 29 febbraio 2008.

Durante la cerimonia verranno consegnati una targa ed il premio in denaro pari a 1.000,00 euro ad una persona che si è distinta per generosità umana ed una targa al merito ad un sanitario che si è distinto per competenza, professionalità e dedizione nell’assistenza al malato.

Il Premio alla Solidarietà per l’Associazione rappresenta oltre che un importante momento commemorativo anche il modo per ringraziare tutte le persone che gratuitamente si prodigano per il prossimo ed i sanitari che si prendono cura dei pazienti con abnegazione e dedizione oltre che con competenza e professionalità.

Quest’anno, annuncia il Presidente Alessandro Capurro, saranno premiati due genitori che hanno compiuto il più grande gesto di solidarietà possibile.

I nomi degli assegnatari del Premio, sia quello in denaro che della targa, saranno resi noti nel corso della cerimonia.