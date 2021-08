Sciacca. Scontro in galleria tra auto e camion che si ribalta: 2 i feriti estratti dai pompieri

Un incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze si è verificato nella mattinata di oggi: nello scontro tra due mezzi, due persone sono rimaste ferite

È accaduto sulla SS115 nella galleria in località San Giorgio, in territorio di Sciacca. Secondo una prima ricostruzione, un auto ed un camion si sono scontrati, nell’urto il mezzo pesante si è ribaltato finendo la sua corsa di traverso sull’intera carreggiata. I mezzi come si evince dalle foto si sono pesantemente danneggiati, ma fortunatamente gli occupanti non rimasti feriti in modo non grave.

sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno estratto due persone rimaste incastrate tra le lamiere contorte dei mezzi, che sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Sciacca. I due non sono in pericolo di vita.



I rilievi per accertare la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Stradale.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/