Sciacca. Tutto pronto per il Carnevale e puntualmente arriva maltempo e pioggia… un “classico”

Arriva la settimana del carnevale di Primavera e a Sciacca, come da “copione” non poteva mancare il maltempo per la “felicità” di organizzatori e maestranze

Dopo anni la festa saccense ritorna nel quartiere della Perriera. Il primo a sperimentare questa edizione decentrata fu Mario Turturici che, a causa dei lavori per il rifacimento di Piazza Scandaliato, devió l’evento tra i viali della Perriera. Ben tre edizioni (2006/2007/2008) videro i carri allegorici sfilare in quelle vie.

Rispetto a quelle edizioni, questa del 2023 sarà limitata ad una sola via e presenterà alla città un corso mascherato di poche centinaia di metri, in passato il percorso mascherato partiva da via delle azalee per poi risalire da Via Carnevale immettendosi su viale Leonardo Sciascia per poi accerchiare la zona del palco e compiere le esibizioni.

Quelle di Turturici avevano un percorso più ampio coinvolgente rispetto a quello scelto per l’edizione 2023 che, diciamola tutta, è molto ristretto e non si sa se la scelta sia dovuta ai problemi di sicurezza o per esigenze commerciali della Meridiana che si è aggiudicato l’organizzazione e che come ogni privato privilegia il guadagno.

Che carnevale ne uscirà fuori lo scopriremo presto. Di sicuro sarà una cosa completamente nuova e figlia delle idee e delle decisioni che il Sindaco ha dovuto prendere per i paletti sulla sicurezza metti dalla questura, ma cosa che ha fatto con un colpevole ritardo.

Comunque vada questa edizione è una sorta di bomba ad orologeria che il primo cittadino tiene tra le mani, che potrebbe scoppiare da un momento all’altro oppure magari salvarlo dandogli la possibilità di guardare alla prosecuzione del suo mandato con più serenità.