Sciacca vestiti stesi al Teatro Samonà: oltre al danno la beffa, ma l’Amministrazione non vede nulla

Perché in questa città ci si può permettere di tutto? Perché tutto pare concesso? Sarebbe questa la Sciacca del futuro?

All’indecenza, purtroppo, non c’è mai fine. Non bastava un teatro chiuso per il quale si sono spesi miliardi e miliardi nel giro di trent’anni, adesso dobbiamo assistere ad uno scempio in via Agatocle dove degli indumenti trovano posto sui pilastrini che separano la via dall’area del teatro. Una nostra lettrice ci ha inoltrato la foto esprimendo tutto il suo disappunto sull’accaduto. Perché in questa città ci si può permettere di tutto? Perché in questa città non ci sono controlli adeguati?

Rimaniamo in attesa di capire che ruolo stia rivestendo l’assessorato alle politiche sociali di questa città che risulta assente, non determinato e, soprattutto, lontano dalle problematiche reali che la città vive e soffre.

Nel frattempo regaliamo queste immagini a coloro che scelgono Sciacca come meta per una giornata diversa. Ed a ben pensarci, in quale altra città si può assistere a “spettacoli” simili? Potremmo suggerire all’amministrazione comunale – composta da giovani belli, freschi e spensierati – che sembrerebbe non vedere certe cose, di proporre questa installazione nel mese di maggio in occasione del carnevale.