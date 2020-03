Sicilia. Coronavirus, è scontro sui contagiati, per la Regione sono 6 per la Protezione Civile 9: ecco tutti i dati

In Sicilia è scontro sui contagiati da coronavirus, per la Protezione Civile sono nove, ma l’assessore alla sanità alla regione Ruggero Razza li smentisce con una nota: sono sei

Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ieri nel suo bollettino delle ore 18, aveva annunciato nove casi di contagiati nell’Isola. Subito dopo l’assessore alla sanità Ruggero Razza, ha divulgato un comunicato nel quali ha contestato i numeri diffusi dalla Protezione Civile, definendoli errati: “I dati sui casi positivi al Coronavirus della Sicilia, diffusi dalla Protezione civile nazionale, sono errati, fino ad oggi la Regione ha trasferito a Roma sei campioni e un settimo, anch’esso sospetto positivo, sarà inviato oggi”

Categorico l’assessore che poi ha aggiunto: “Ci viene riferito che nel calcolo fatto a Roma, probabilmente, sono stati sommati i casi positivi con quelli guariti. Abbiamo aderito alla richiesta di uniformare la comunicazione, affidando ogni informazione a livello centrale, per questo auspico che si faccia maggiore attenzione, altrimenti torneremo a fare da soli”.

Dunque un nuovo scontro tra Regione Sicilia e governo nazionale, “altrimenti torneremo a fare da soli” infatti, non può essere interpretato in altro modo.

Razza inoltre ha fornito i dati relativi all’isola, dove fino a ieri, sono stati effettuati complessivamente 291 tamponi su altrettante persone, dato che fa riferimento ai soli casi di sospetta positività per i quali è prevista la validazione da parte dell’Istituto superiore di sanità.

I numeri sul territorio nazionali invece sono ben diversi, sempre secondo il bollettino giornaliero della Protezione Civili di ieri, le persone decedute in Italia sono 34, di cui cinque nell’ultimo giorno, ma secondo l’agenzia AGI, i morti in realtà sono 7 in più, la Regione Lombardia infatti ne certifica 31 rispetto ai 24 precedentemente annunciati, per un totale di 41 decessi.

I positivi al Coronavirus ad oggi risultano essere 1.574 di cui 798 si trovano in isolamento domiciliare. Infine i guariti che in tutta Italia sarebbero 83.

Ecco nel dettaglio, i casi accertati di Coronavirus nelle regioni italiane: Lombardia 984, 285 in Emilia-Romagna, 263 in Veneto, 25 in Liguria, 17 in Campania, 49 in Piemonte, 13 in Toscana, 25 nelle Marche, 6 nel Lazio, 6 in Sicilia, 3 in Puglia, 5 in Abruzzo, 1 in Calabria e 1 nella Provincia autonoma di Bolzano.

Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, infine ha anche fornito il numero dei tamponi già fatti, che sono 21.127.