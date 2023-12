Sondaggio Iis di Kiev: In calo di oltre il 20% la fiducia degli ucraini nel presidente Zelensky

Crolla di oltre il 20 per cento in un anno la fiducia degli ucraini nel presidente Volodymyr Zelensky

Lo rivela un sondaggio condotto dall’Istituto internazionale di sociologia di Kiev e pubblicato oggi. Nel dicembre dello scorso anno, infatti, l’84 per cento degli ucraini aveva fiducia nel presidente, mentre quest’anno la percentuale è scesa del 62 per cento. La stragrande maggioranza degli intervistati, il 96 per cento, ha invece dichiarato di avere fiducia nei militari confermando la cifra di dicembre 2022. Inoltre l’88 per cento degli interpellati ha dichiarato di fidarsi del capo dell’Esercito ucraino, generale Valery Zaluzhny, che non era stato incluso nelle precedenti edizioni del sondaggio sulla fiducia del Kiis.

Il sondaggio arriva un paio di mesi delle elezioni nazionali che secondo la scadenza naturale dovrebbero svolgersi nel marzo del prossimo, ma che Zelensky non vorrebbe fare svolgere e nelle quali da tempo si vocifera che proprio il generale Valery Zaluzhny, potrebbe essere uno dei suoi avversari.