Taglia da 15mln su Ministro Crosetto? Mosca: “Non si sopravvaluti, di lui non importa nulla a nessuno”

In Russia ridono delle notizie della stampa italiana e rispondono sarcasticamente alle “accuse” di Roma: a rispondere neppure un alto funzionario, ma solo l’assistente di Medvedev

L’hanno liquidata con una battuta. Dopo le polemiche scoppiate lunedì scorso sulla presunta notizia di intelligence secondo cui il Ministro della Difesa Guido Crosetto sarebbe stato oggetto di una taglia da ben 15 milioni di dollari disposta dall’ex numero uno del Cremlino ed attuale vice Presidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitry Medvedev, adesso arriva la replica da Mosca.

Lunedì scorso, il quotidiano il Foglio riportava che i servizi di intelligence avrebbero riferito al governo italiano che Medvedev avrebbe commissionato l’assassinio di Crosetto al temibile gruppo Wagner di Prigozhin.

Lo stesso Crosetto ha poi scritto su Twitter di non considerare queste informazioni affidabili: “Lo voglio ribadire per non alimentare un ulteriore, inutile, motivo di scontro: non mi sento minacciato e sono certo che non ci siano taglie o altro, su di me. Se ci fossero stati rischi o minacce reali di tale gravità, ne sarei certamente stato informato e non è mai accaduto”.

Oggi Oleg Osipov, assistente di Dmitry Medvedev, ha commentato la vicenda a RIA Novosti con le parole: “Non ci si deve sopravvalutare. Di lui non importa nulla a nessuno”.