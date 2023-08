Tank ucraino tenta di guadare un fiume nel Donbass e viene inghiottito dall’acqua

Un video ripreso da un drone russo nel Donbas mostra due carri armati ucraini che vengono letteralmente inghiottiti dal fiume e gli occupanti che su salvano a nuoto

Due tank ucraini si fermano sulla sponda del fiume Mokri Yaly, nel Donbass non lontano da Vuhledar, dove il terreno è pieno di crateri provocati dall’esplosione di proiettili d’artiglieria. Uno dei mezzi – indicato come un tank T-72 – entra in acqua per attraversare il fiume ma affonda e poi quasi subito viene inghiottito dai i flutti. Alcuni degli uomini dell’equipaggio si salvano uscendo dal mezzo ed iniziono a nuotare.

Tutti i tank di concezione sovietica sono progettati per attraversare i fiumi, compreso il T-72 che può muoversi anche in acque profonde cinque metri, ma con uno snorkel, un tubo speciale lungo sei metri che garantisce ossigeno ai carristi e al motore, permettendo l’uscita dei fumi. Non è chiaro cosa abbia spinto il mezzo del video a inoltrarsi nel Mokri Yaly: forse nelle mappe era stato indicato erroneamente un guado con acqua bassa.