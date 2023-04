Tentano di rubargli lo scooter, ma resiste e gli sparano: 32enne ingegnere operato d’urgenza. È caccia ai 2 malviventi

Un ingegnere 32enne era fermo a fare benzina, quando due balordi tentano di rubargli lo scooter: lui resiste e gli sparano

È accaduto poco dopo le 21.30 di venerdì 31 marzo, in via Reggia di Portici, all’altezza di via Brecce a sant’Erasmo, a Napoli. La vittima è Fabio V., ingegnere napoletano di 32 anni.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri tramite un filmato del sistema di videosorveglianza recuperato nell’area, si vede che intorno alle 21.40 di venerdì scorso, l’ingegnere, che abita al centro storico di Napoli, si ferma con il suo Piaggio Beverly al distributore sul lato destro della carreggiata per fare il pieno. Il benzinaio inizia a versare il carburante, ma in quel momento arrivano due persone, – apparentemente molto giovani – in sella a un grosso scooter, che con la minaccia di una pistola gli intimano di consegnare lo scooter.

Il 32enne però si rifiuta ed inizia una lita a spintoni che dura quasi un minuto, finché il rapinatore intuendo che non sarebbe riuscito a prendere il mezzo, sale sulla moto guidata dal complice e prima di fuggire spara all’altezza del bacino, colpendo l’ingegnere alle gambe, che ferito cade a terra. Una scena in stile Gomorra.

L’ingegnere è stato quindi soccorso e trasportato all’ospedale del Mare, dove è stato sottoposto ad una delicata operazione ed ora è ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata, anche se è fuori pericolo, come hanno riferito i medici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Poggioreale, che hanno setacciato la zona e stanno conducendo le indagini per risalire ai colpevoli.