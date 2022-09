Tifone Nanmadol si abbatte sul Giappone: 4 morti, 1 disperso e 114 feriti, 14 gravi

Il tifone Nanmadol si è abbattuto sul Giappone nel weekend, che malgrado i preparativi messi in atto e l’evacuazione di massa ordinata – 9,6 milioni di giapponesi hanno dovuto lasciare le proprie case e città -, non ha comunque potuto evitare tragiche conseguenze. Dal governo nipponnico è stato riferito infatti che due persone sono morte e altre due sono state trovate “senza segni vitali”, un’altra persona risulta attualmente dispersa, mentre sono almeno 114 le persone sono rimaste ferite, 14 delle quali in modo grave.

L’ondata di maltempo – con venti fino a 234 km orari e forti piogge – ha colpito la città Sud-occidentale di Kagoshima domenica sera con forti piogge nella regione di Kyushu prima di spostarsi lungo la costa occidentale. Nella giornata di oggi, martedì, il tifone è stato declassato a ciclone extratropicale mentre attraversava la costa Nord-orientale e si dirigeva verso il mare.

Nel dipartimento di Miyazaki in alcune aree nelle prime 24 ore è caduto lo stesso quantitativo di acqua rispetto alla pioggia dell’intero mese di settembre: il vento e l’acqua hanno sradicato alberi, fatto straripare fiumi e mandato in frantumi le finestre di numerosi edifici, si temono inoltre ancora alluvioni, malgrado la tempesta si sia spostata in direzione di Tokyo e del Nord-Nord-Est del Paese asiatico.