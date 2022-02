Tragedia sulla S.S. 626: nello scontro tra un’auto e un’ambulanza 3 persone sono morte e un ferito grave

È di tre morti e un ferito grave, il bilancio di un tragico incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi

È accaduto al km 45 della strada statale 626 “Della Valle del Salso” in prossimità dello svincolo di Butera, in provincia di Caltanissetta. Le vittime sono un 75enne che era alla guida di una Nissan Juke, il paziente e l’autista di un’ambulanza del 118.

Secondo una prima ricostruzione, una Nissan Juke, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’ambulanza che stava trasportando un paziente all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Nel terribile impatto il conducente della Nissan e il paziente che era a bordo del mezzo di soccorso sono deceduti. .

Sul posto sono arrivati i soccorsi, che nulla hanno potuto fare per le due persone deceduto, mentre hanno richiesto l’intervento elisoccorso per il conducente dell’ambulanza, rimasto gravemente ferito agli arti inferiori, ma durante il trasporto in codice rosso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, è deceduto. Gravi anche le condizioni del medico di bordo dell’ambulanza.