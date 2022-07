Tragico scontro tra auto e moto sulla Catania-Ragusa: muore carabiniere 27enne. Inutile l’intervento dell’elisoccorso

Un grave incidente stradale si è verificato nel primissimo pomeriggio di oggi, nello scontro tra due mezzi un giovane carabiniere è deceduto

È accaduto intorno alle 13 di oggi, sulla strada statale 514 Catania-Ragusa, in territorio di Licodia Eubea. La vittima è un carabiniere di 27 anni originario della Calabria che prestava servizio presso la Compagnia di Vittoria, stazione di Scoglitti. Secondo le prime notizie, il militare era alla guida di una moto di grossa cilindrata, quando, per cause in corso di accertamento si è scontrato frontalmente con una Toyota Aygo. Nel terribile impatto il 27enne è rimasto gravemente ferito.