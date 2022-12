Trapani. Caccia Eurofighter precipita: il corpo del pilota ritrovato tra i rottami dell’aereo

Un caccia Eurofighter è precipitato a 5 miglia dalla base di Birgi. Il corpo senza vita del pilota, il capitano Altruda è stato ritrovato tra i rottami del velivolo. L’Aeronautica indaga sulla tragedia

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio a cinque miglia dall’aeroporto di Trapani Birgi. Un Eurofighter Typhoon, un caccia intercettore multiruolo in versione monoposto, si è schiantato alla foce del fiume Birgi a poca distanza dal centro turistico Rocche Draele. A bordo c’era il capitano Fabio Antonio Altruda, 33 anni, originario di Caserta, che è morto nell’impatto al suolo. Stava rientrando dopo una normale missione di addestramento.

L’Aeronautica militare ha aperto un’indagane sulla tragedia, ma al momento solo ipotesi. Il capitano potrebbe essere rimasto ai comandi del suo caccia fino all’ultimo per evitare l’impatto in zone abitate, ma ripetiamo è solo una delle tante ipotesi. Altruda volava in coppia con un altro aereo che lo precedeva e che è normalmente rientrato alla base mentre dalla torre di controllo venivano persi i contatti con l’ufficiale pilota. Secondo le prime notizie dall’aereo non sarebbe arrivato nessun allarme, neanche il segnale automatico di espulsione del sedile eiettabile che fa entrare automaticamente in funzione il Gps.

L’allarme è scattato intorno alle 18 e alle 18,05 con un Notam l’aeroporto di Trapani è stato chiuso ai voli civili. Il volo Dat da Pantelleria che doveva atterrare a Birgi dopo le 19 è stato deviato a Palermo. Si è subito levato in volo un elicottero dell’82° reparto Sar per coordinare le ricerche dall’alto mentre sul posto dello schianto si sono subito diretti vigili del fuoco, ambulanze e altri mezzi di soccorso. I soccorritori, poco dopo le 21,30, sono riusciti ad avvicinarsi ai resti dell’aereo per effettuare le ricerche nell’alevo del fiume con l’ausilio dei palloni illuminanti. Il velivolo era disintegrato e rottami infuocati sono stati trovati anche a diverse centinaia di metri di distanza tra loro.

Infine intorno a mezzanotte e venti i resti del corpo del pilota sono stati ritrovato tra i rottami dell’aereo dai vigili del fuoco e dagli uomini dell’aeronautica che stavano operando nella zona dove era precipitato l’aereo. Le operazioni di soccorso a causa delle fiamme che hanno avvolto i resti del velivolo sono risultati difficili. Fortunatamente non ci sono stati feriti fra i cittadini. Nessuna notizia sulle cause dell’incidente.

Il Capitano Fabio Antonio Altruda era entrato in aeronautica militare con il corso regolare Ibis 5° dell’Accademia aeronautica di Pozzuoli nel 2007. Pilota combat ready su velivolo Eurofighter, in forza al 37° Stormo di Trapani dal marzo del 2021, aveva all’attivo centinaia di ore di volo, molte delle quali effettuate anche in operazioni fuori dai confini nazionali in attività di air policing Nato.